Weitefelder lassen Stabilität und Konsequenz vermissen

Der TuS Weitefeld kassierte eine unerwartet deutliche Heimniederlage gegen den SV Wolsfeld – trotz zuvor nur einer Saisonpleite. Ein Spieler dominierte das Geschehen, während die Gastgeber ihre „gewohnte Stabilität" vermissen ließen.
„Für uns lief der Nachmittag nicht optimale“, gestand Luke Hammer, Mannschaftsführer des TuS Weitefeld-Langenbach nach der 3:7-Heimniederlage in der Tischtennis-Verbandsoberliga gegen den SV Wolsfeld. Nach zuvor fünf Siegen und einem Unentschieden war es die zweite Niederlage in Folge.