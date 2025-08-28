Der Saisonauftakt für den TuS Weitefeld-Langenbach in der Tischtennis-Verbandsoberliga steht an. Das Auswärtsspiel in Daun will das Team um Mannschaftsführer Luke Hammer gewinnen, muss aber auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Die Herren-Mannschaft des TuS Weitefeld-Langenbach startet am Samstag, 15 Uhr, in die neue Saison in der Tischtennis-Verbandsoberliga. Die Weitefelder spielen zum Saisonauftakt auswärts bei der TTG Daun-Gerolstein. Dabei blickt der TuS optimistisch auf die neue Runde und will mit einem Erfolg in der Vulkaneifel starten.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Aufstellung auf einer Position verändert. Phil Schweitzer hat das Team verlassen, für die neue Spielzeit tritt Weitefeld mit Paul Richter, Luke Hammer, Jonas Röhrig und Filip Flemming an. „Das ist eine junge, motivierte Mannschaft, mit der wir in der Spitzengruppe der Liga mitspielen wollen“, erklärt Mannschaftsführer Hammer.

Luke Hammer, Mannschaftsführer TuS Weitefeld-Langenbach

Richter fällt in Daun aus, für ihn rückt Finn Schütz aus der zweiten Mannschaft in die Aufstellung. „Wir dürfen Daun als Aufsteiger auf keinen Fall unterschätzen. Ein Sieg war fest eingeplant, ohne Paul dürfte es ein hart umkämpftes Duell werden“, weiß Hammer.