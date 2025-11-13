Doppelspieltag für den TuS
Weitefeld will die Siegesserie fortsetzen
Bislang sind die Weitefelder noch verlustpunktfrei. Das soll auch nach dem Doppelspieltag an diesem Wochenende so bleiben. Dann winkt der Sprung an die Tabellenspitze, die derzeit noch der TTC Mülheim-Urmitz innehat – jedoch mit zwei Spielen mehr.

Die Tabelle in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Männer bietet derzeit noch ein etwas verzerrtes Bild. Der TTC Mülheim-Urmitz/Bhf führt die Rangliste derzeit an, hat aber auch schon zwei Spiele mehr bestritten (5/1/1) als der noch ungeschlagene Zweite, der TuS Weitefeld-Langenbach.

