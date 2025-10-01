Oberbieber zu Gast Weitefeld will auch im ersten Heimspiel gewinnen 01.10.2025, 15:26 Uhr

In der Tischtennis-Verbandsoberliga wartet auf den TuS Weitefeld-Langenbach das erste Heimspiel der Saison. Rund einen Monat nach dem Saisonauftakt will das Team um Mannschaftsführer Luke Hammer den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren.

