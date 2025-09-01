Der TuS Weitefeld-Langenbach ist erfolgreich in die neue Tischtennis-Verbandsoberliga-Saison gestartet. Dabei musste der TuS auf seinen Topspieler verzichten, was an der Leistung der Mannschaft aber nichts änderte.

Die erste Herrenmannschaft des TuS Weitefeld-Langenbach ist erfolgreich in die neue Saison in der Verbandsoberliga gestartet. Auswärts bei der TTG Daun-Gerolstein fuhr das Team um Mannschaftsführer Luke Hammer einen überzeugenden 8:2-Sieg ein. Für den TuS spielten Hammer, Jonas Röhrig, Filip Flemming und Finn Schütz. Letzterer vertrat den ausgefallenen Paul Richter.

Auch ohne Richter zum Sieg

Trotz des Ausfalls von Spitzenspieler Richter reiste das Team mit dem festen Ziel an, mit zwei Punkten in die Saison zu starten. Von Beginn an deutete sich ein spannendes Duell an, denn schon die Doppel verliefen ausgeglichen. Röhrig und Flemming erkämpften sich einen knappen 3:2-Sieg, Hammer und Schütz mussten sich in ihrem Doppel mit 1:3 geschlagen geben.

Doch in den Einzeln drehte die Mannschaft aus Weitefeld auf und spielte sich in einen beeindruckenden Lauf. Röhrig setzte mit seinem 3:1-Erfolg ein Ausrufezeichen, Hammer bewies bei seinem 3:2-Sieg Nervenstärke und Flemming ließ seinem Gegner beim 3:1 keine Chance. Schütz zeigte starke Moral, indem er sein Einzel drehte und den 3:2-Sieg einfuhr. Mit dieser Serie ging der TuS mit einer komfortablen 5:1-Führung in die zweite Einzelrunde.

„Wir haben Team- und Nervenstärke gezeigt.“

Luke Hammer, Mannschaftsführer TuS Weitefeld-Langenbach

Auch dort bestätigte das Team seine Form: Hammer (3:2), Röhrig (3:0) und Flemming (3:0) machten den frühzeitigen Sieg des TuS perfekt. Einzig und allein Schütz musste sich in der letzten Einzelpartie gegen einen stark aufspielenden Gegner mit 0:3 geschlagen geben.

Am Ende stand ein überzeugender 8:2-Erfolg, der einen perfekten Saisonstart markiert. „Wir haben trotz des Fehlens unserer Nummer eins sehr gut gespielt. Wir haben Team- und Nervenstärke gezeigt. Jetzt können wir mit Selbstvertrauen ins erste Heimspiel der Saison gehen, welches erst am 4. Oktober ansteht“, freute sich TuS-Mannschaftsführer Luke Hammer nach der Begegnung.