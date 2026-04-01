Doppelsieg am Wochenende Weitefeld mit echtem Statement-Sieg gegen Leiselheim Jona Heck 01.04.2026, 11:58 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

In der Tischtennis-Verbandsoberliga setzt der TuS Weitefeld-Langenbach mit einem beeindruckenden 9:1-Sieg gegen den TV Leiselheim ein Ausrufezeichen und schielt auf Platz zwei.

Die Männer des TuS Weitefeld-Langenbach spielen in der Tischtennis-Verbandsoberliga weiterhin eine richtig starke Saison. Beim Doppelspieltag am Wochenende gewannen sie zunächst am Samstagnachmittag mit 6:4 beim VfL Oberbieber, nur einen Tag später feierten sie im Heimspiel gegen den TV Leiselheim einen 9:1-Kantersieg.







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