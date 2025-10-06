Das erste Heimspiel der Tischtennis-Verbandsoberliga-Saison gewann der TuS Weitefeld-Langenbach gegen den VfL Oberbieber. Das Team um Mannschaftsführer Luke Hammer steht nach zwei Spielen mit zwei Siegen sehr gut da.
Für die Männer des TuS Weitefeld-Langenbach stand das erste Heimspiel der diesjährigen Tischtennis-Verbandsoberliga-Saison an. Zu Gast war der VfL Oberbieber, der mit bereits vier absolvierten Spielen und 5:5 Punkten anreiste. Die bisherigen Duelle mit dem VfL verliefen meist zugunsten der Weitefelder – und auch diesmal war das Ziel klar: ein Sieg und zwei Punkte im heimischen „Wohnzimmer“ behalten.