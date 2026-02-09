Sieg gegen TTG Mündersbach Weitefeld düpiert den verlustpunktfreien Tabellenführer Moritz Hannappel 09.02.2026, 23:25 Uhr

i Hatten gut Lachen: Die Tischtennisspieler des TuS Weitefeld-Langenbach luchsten dem verlustpunktfreien Tabellenführer aus Mündersbach und Höchstenbach die ersten Punkte beim Heimsieg ab. Hammer/TuS Weitefeld-Langenbach

Toller Erfolg für den TuS Weitefeld: Die Mannschaft um Mannschaftsführer Luke Hammer knöpften dem verlustpunktfreien Primus die ersten Punkte in dieser Saison ab. Der verdiente Lohn: Die Westerwälder arbeiteten sich auf Tabellenplatz zwei vor.

Statement-Sieg des TuS Weitefeld-Langenbach (nun 17:7 Punkte) in der Tischtennis-Verbandsoberliga. Der neue Tabellenzweite besiegte den bislang noch verlustpunktfreien Tabellenführer TTG Mündersbach/Höchstenbach (26:2) im Spitzenspiel mit 6:4. Das Pendel schlug erst im zweiten Einzeldurchgang zugunsten der Gastgeber, die in den Gesamtsätzen mit 25:17 die Oberhand behielten, aus.







