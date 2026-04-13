Knapper Sieg gegen Wolsfeld Weitefeld darf weiter auf die Vizemeisterschaft hoffen Jona Heck 13.04.2026, 11:07 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

In der Tischtennis-Verbandsoberliga darf der TuS Weitefeld-Langenbach weiter auf die Vizemeisterschaft hoffen. Im Auswärtsspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Wolsfeld tat sich der TuS schwer, behielt aber die Nerven.

Das vorletzte Spiel der laufenden Tischtennis-Verbandsoberliga-Saison gewann der TuS Weitefeld-Langenbach mit 6:4 beim SV Wolsfeld. Damit schiebt sich die Mannschaft um Mannschaftsführer Luke Hammer vorübergehend auf Rang zwei und darf weiter auf die Vizemeisterschaft hoffen.







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