In der Tischtennis-Verbandsoberliga darf der TuS Weitefeld-Langenbach weiter auf die Vizemeisterschaft hoffen. Im Auswärtsspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Wolsfeld tat sich der TuS schwer, behielt aber die Nerven.
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Das vorletzte Spiel der laufenden Tischtennis-Verbandsoberliga-Saison gewann der TuS Weitefeld-Langenbach mit 6:4 beim SV Wolsfeld. Damit schiebt sich die Mannschaft um Mannschaftsführer Luke Hammer vorübergehend auf Rang zwei und darf weiter auf die Vizemeisterschaft hoffen.