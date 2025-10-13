Tischtennis-Verbandsoberliga Weitefeld bleibt nach Sieg in Kirn ungeschlagen 13.10.2025, 14:21 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

In der Tischtennis-Verbandsoberliga entschied der TuS Weitefeld-Langenbach auch das dritte Saisonspiel für sich. Auswärts beim TTC Grün-Weiss Kirn musste der TuS zwar auf Mannschaftsführer Luke Hammer verzichten, überzeugte aber dennoch.

Die erste Herrenmannschaft des TuS Weitefeld-Langenbach war in der Tischtennis-Verbandsoberliga zu Gast beim letztjährigen Oberligisten TTC Grün-Weiss Kirn. Die Gastgeber traten mit Steven Poensgen, Nick Grimm, Stefan Altmaier und Benedikt Huck an. Die Weitefelder mussten krankheitsbedingt auf Luke Hammer verzichten, wodurch Paul Richter, Jonas Röhrig, Filip Flemming und Ersatzmann Finn Schütz zum Einsatz kamen.







