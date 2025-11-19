Remis und Niederlage Weitefeld bleibt erstmals in dieser Saison ohne Sieg 19.11.2025, 17:42 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Der TuS Weitefeld-Langenbach trotzt starken Leiselheimern ein Remis ab, kassiert jedoch seine erste Saisonpleite gegen Mainz 05 III. Nach dem ersten Saisonwochenende ohne Sieg geht es bereits am Sonntag weiter. Paul Richter glänzt.

Bis zum Wochenende feierten die Verbandsoberliga-Tischtennisspieler des TuS Weitefeld-Langenbach aus fünf Partien ganze fünf Siege. Spieltag sechs und sieben lief allerdings weniger erfolgreich – innerhalb von 24 Stunden blieb das Team um Mannschaftsführer Luke Hammer mit dem 5:5 beim TVLeiselheim und der 3:7-Niederlage gegen den 1.







