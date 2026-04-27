Tischtennis-Verbandsoberliga Weitefeld beendet Saison auf starkem dritten Platz Jona Heck 27.04.2026, 11:06 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Knapper Sieg für TuS Weitefeld-Langenbach in der Tischtennis-Verbandsoberliga: Ein 6:4-Erfolg sichert den dritten Platz in der diesjährigen Saison. Die TTG Mündersbach/Höchstenbach krönt sich zum unangefochtenen Meister.

Die Verbandsoberliga-Tischtennisspieler des TuS Weitefeld-Langenbach fuhren am letzten Spieltag der laufenden Saison einen 6:4-Heimsieg gegen den SV Eintracht Mendig ein und schlossen die diesjährige Spielzeit auf einem starken dritten Rang ab. Der TuS trat in Bestbesetzung an, Paul Richter, Luke Hammer, Jonas Röhrig und Filip Flemming konnten die Partie knapp für sich entscheiden.







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