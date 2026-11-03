TTG Bingen belohnt sich nicht Weißrussin verbucht bei ihrem Debüt den einzigen Sieg Gert Adolphi 03.11.2026, 09:20 Uhr

i Eine packende Partie lieferte Elena Kuzmina in Langenselbold ab. Alle vier Sätze endeten mit zwei Punkten Differenz. Sie gewann allerdings nur einen Durchgang. Petra Steyer

Die Hoffnungen der TTG Bingen liegen bereits auf der Bundesliga-Rückrunde. In der Hinrunde geht es lediglich um Schadensbegrenzung, das zeigte auch das 1:6 in Langenselbold.

Auch ihre zweite Partie in der Bundesliga verloren die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim, mit 1:6 fiel die Niederlage bei der TG Langenselbold sogar deutlicher aus als das 2:6 gegen Fürstenfeldbruck zum Auftakt. „Wir sind selbst schuld, dass wir das Ergebnis nicht etwas freundlicher gestaltet haben“, sagte der TTG-Vorsitzende Joachim Lautebach.







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