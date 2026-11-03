Die Hoffnungen der TTG Bingen liegen bereits auf der Bundesliga-Rückrunde. In der Hinrunde geht es lediglich um Schadensbegrenzung, das zeigte auch das 1:6 in Langenselbold.
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Auch ihre zweite Partie in der Bundesliga verloren die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim, mit 1:6 fiel die Niederlage bei der TG Langenselbold sogar deutlicher aus als das 2:6 gegen Fürstenfeldbruck zum Auftakt. „Wir sind selbst schuld, dass wir das Ergebnis nicht etwas freundlicher gestaltet haben“, sagte der TTG-Vorsitzende Joachim Lautebach.