Kaiserslautern II ist zu stark
Weigold verpasst im letzten Einzel die Überraschung
Olaf Weigold musste sich im letzten Einzel des Tages mit 1:3 geschlagen geben – damit war die knappe 4:6-Niederlage der TTG Münd
Olaf Weigold musste sich im letzten Einzel des Tages mit 1:3 geschlagen geben – damit war die knappe 4:6-Niederlage der TTG Mündersbach/Höchstenbach besiegelt.
Dorian Schumacher, TTG Mündersbach/Höchstenbach

Während der TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga eine Pause einlegt, will die TTG Mündersbach/Höchstenbach am Wochenende in Illtal im Kampf gegen den Abstieg punkten. Rückenwind nimmt der Aufsteiger aus dem Duell gegen Kaiserslautern II mit.

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Die zweite Mannschaft der TSG Kaiserslautern II war eine Nummer zu groß für die beiden Westerwälder Teams in der Tischtennis-Oberliga.TTC Wirges – TSG Kaiserslautern II 2:8. Aus den Eingangsdoppeln wollten die Wirgeser „mindestens ausgeglichen“ gehen, um nicht wieder einem frühen Rückstand hinterherzulaufen.
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