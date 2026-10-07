Während der TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga eine Pause einlegt, will die TTG Mündersbach/Höchstenbach am Wochenende in Illtal im Kampf gegen den Abstieg punkten. Rückenwind nimmt der Aufsteiger aus dem Duell gegen Kaiserslautern II mit.
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Die zweite Mannschaft der TSG Kaiserslautern II war eine Nummer zu groß für die beiden Westerwälder Teams in der Tischtennis-Oberliga.TTC Wirges – TSG Kaiserslautern II 2:8. Aus den Eingangsdoppeln wollten die Wirgeser „mindestens ausgeglichen“ gehen, um nicht wieder einem frühen Rückstand hinterherzulaufen.