Kaiserslautern II ist zu stark Weigold verpasst im letzten Einzel die Überraschung Marco Rosbach 07.10.2026, 16:19 Uhr

i Olaf Weigold musste sich im letzten Einzel des Tages mit 1:3 geschlagen geben – damit war die knappe 4:6-Niederlage der TTG Mündersbach/Höchstenbach besiegelt. Dorian Schumacher, TTG Mündersbach/Höchstenbach

Während der TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga eine Pause einlegt, will die TTG Mündersbach/Höchstenbach am Wochenende in Illtal im Kampf gegen den Abstieg punkten. Rückenwind nimmt der Aufsteiger aus dem Duell gegen Kaiserslautern II mit.

Die zweite Mannschaft der TSG Kaiserslautern II war eine Nummer zu groß für die beiden Westerwälder Teams in der Tischtennis-Oberliga.TTC Wirges – TSG Kaiserslautern II 2:8. Aus den Eingangsdoppeln wollten die Wirgeser „mindestens ausgeglichen“ gehen, um nicht wieder einem frühen Rückstand hinterherzulaufen.







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