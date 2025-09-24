Schweres Pokal-Los für Grenzau Weg ins Final Four führt für den TTC über Fulda 24.09.2025, 16:57 Uhr

i Einen Abend zum Vergessen erlebte Dimitrij Ovtcharov Ende November 2024 in der Zugbrückenhalle. Zwar gewann er sein Einzel gegen Feng Yi-Hsin, dennoch musste er sich mit dem TTC Fulda-Maberzell beim TTC Grenzau mit 1:3 geschlagen geben. Ein Jahr später kommt es zum Wiedersehen im Pokal-Viertelfinale. Wolfgang Heil

Auf ein Heimspiel hatten sie gehofft, doch jetzt geht es auch im Pokal-Viertelfinale auf Reisen für den TTC Zugbrücke Grenzau. Der Gegner ist ein alter Bekannter, fällt aber in die Kategorie „schweres Los“.

Den drei jüngsten Niederlagen in der Tischtennis-Bundesliga folgte für den TTC Zugbrücke Grenzau jetzt ein Dämpfer bei der Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen im deutschen Pokal-Wettbewerb. Zum einen blieb den Brexbachtalern das erhoffte Heimspiel verwehrt, zum anderen wartet auf dem Weg Richtung Final-Four-Turnier ein ambitionierter Liga-Konkurrent auf die Brexbachtaler, die in der Runde der letzten Acht beim TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell ...







