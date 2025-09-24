Auf ein Heimspiel hatten sie gehofft, doch jetzt geht es auch im Pokal-Viertelfinale auf Reisen für den TTC Zugbrücke Grenzau. Der Gegner ist ein alter Bekannter, fällt aber in die Kategorie „schweres Los“.
Den drei jüngsten Niederlagen in der Tischtennis-Bundesliga folgte für den TTC Zugbrücke Grenzau jetzt ein Dämpfer bei der Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen im deutschen Pokal-Wettbewerb. Zum einen blieb den Brexbachtalern das erhoffte Heimspiel verwehrt, zum anderen wartet auf dem Weg Richtung Final-Four-Turnier ein ambitionierter Liga-Konkurrent auf die Brexbachtaler, die in der Runde der letzten Acht beim TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell ...