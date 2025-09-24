Schweres Pokal-Los für Grenzau
Weg ins Final Four führt für den TTC über Fulda
Einen Abend zum Vergessen erlebte Dimitrij Ovtcharov Ende November 2024 in der Zugbrückenhalle. Zwar gewann er sein Einzel gegen Feng Yi-Hsin, dennoch musste er sich mit dem TTC Fulda-Maberzell beim TTC Grenzau mit 1:3 geschlagen geben. Ein Jahr später kommt es zum Wiedersehen im Pokal-Viertelfinale.
Auf ein Heimspiel hatten sie gehofft, doch jetzt geht es auch im Pokal-Viertelfinale auf Reisen für den TTC Zugbrücke Grenzau. Der Gegner ist ein alter Bekannter, fällt aber in die Kategorie „schweres Los“.

Den drei jüngsten Niederlagen in der Tischtennis-Bundesliga folgte für den TTC Zugbrücke Grenzau jetzt ein Dämpfer bei der Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen im deutschen Pokal-Wettbewerb. Zum einen blieb den Brexbachtalern das erhoffte Heimspiel verwehrt, zum anderen wartet auf dem Weg Richtung Final-Four-Turnier ein ambitionierter Liga-Konkurrent auf die Brexbachtaler, die in der Runde der letzten Acht beim TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell ...

