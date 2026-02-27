Aus Mittelfranken droht Gefahr Warum Abstiegsgefahr für TTC Grenzau jetzt realer wird Marco Rosbach 27.02.2026, 13:17 Uhr

i Der Blick bleibt nach oben gerichtet und geht nicht nach unten: Feng Yi-Hsin und der TTC Zugbrücke Grenzau wollen weiter in der 1. Bundesliga spielen. Marco Rosbach

Gibt es einen Absteiger aus der Tischtennis-Bundesliga? Läuft es für Zweitliga-Spitzenreiter TSV Windsbach nach Plan, würde es den Tabellenletzten der TTBL erwischen. Auch Urgestein TTC Zugbrücke Grenzau gehört zu den gefährdeten Klubs.

Das Szenario ist nicht neu, doch in den vergangenen Jahren sind die Mannschaften im Tabellenkeller der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) in schöner Regelmäßigkeit davon verschont geblieben, als Letzter oder Vorletzter absteigen zu müssen. Zwar hat es hin und wieder Vereine wie den TTC OE Bad Homburg erwischt, doch gerade auch der TTC Zugbrücke Grenzau, der aktuell seine 44.







Artikel teilen

Artikel teilen