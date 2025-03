Im Kampf um den dritten Rang in der Verbandsoberliga haben die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim in der Roxheimer Birkenberghalle einen Rückschritt erlitten.

Zu Beginn ihres Verbandsoberliga-Heimspiels gegen die ASG Altenkirchen lief es für die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim noch nach Plan. Sabrina Wohlfahrt und Donata Eder gewannen ihr Doppel, Elfriede Stephan siegte im Einzel, das angestrebte Unentschieden schien beim Stand von 2:2 möglich. „Dann haben wir hinten aber keine Punkte gemacht“, benannte SG-Sprecherin Hannelore Huber den Moment, in der die Partie zu Gunsten der ASG kippte. Um genau zu sein: Den Gastgeberinnen gelang überhaupt kein Spielgewinn mehr, sie verloren 2:8.

Fast alle knappen Sätze gingen an die Altenkirchenerinnen, besonders eklatant war das in Eders erstem Einzel. Sie gewann den dritten Durchgang zwar deutlich mit 11:4, alle anderen aber verlor sie in der Verlängerung. Als sie das zweite Mal an die Reihe kam, nutzte Eder auch eine 2:0-Satzführung nicht, sie verlor erneut. „Nach ihrer 2:8-Hinspielniederlage hatten sich unsere Gäste etwas vorgenommen“, sagte Huber. „Wir waren chancenlos.“