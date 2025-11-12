Vom Grenzauer Sorgenkind zum Dortmunder Superstar

Das Gefühl ist gut beim TTC Grenzau, nur die Ergebnisse können noch nicht ganz Schritt halten. Oft war der Bundesligist nah dran, musste sich am Ende aber geschlagen geben. Ähnlich ist die Lage bei Borussia Dortmund, dem nächsten Gegner des TTC.
Das Wiedersehen mit ehemaligen Spielern geht für den TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga in die nächste Runde. Hatten sie es zuletzt beim 1:3 in Bremen mit Kirill Gerassimenko und Marcelo Aguirre zu tun, treffen die Brexbachtaler am Freitagabend in Dortmund (19 Uhr, Brügmann-Halle) auf Anders Lind, der in der zweiten Saison das Trikot der schwarz-gelben Borussia trägt.