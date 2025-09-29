Positive Ansätze waren zu erkennen, doch von einem Sieg gegen Titelaspirant RSV Klein-Winternheim war Tischtennis-Oberligist TTC Wirges weit entfernt. Das erste Saisonspiel endete mit einer klaren Niederlage – für die Gäste war es der vierte Sieg.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einer 2:8-Heimniederlage gegen den hoch gehandelten RSV Klein-Winternheim ist der TTC Wirges in die Saison der Tischtennis-Oberliga Südwest gestartet. Während es für die Westerwälder das erste Spiel war, stehen die Rheinhessen mit nunmehr vier Siegen an der Spitze.