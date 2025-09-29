TTC Wirges startet mit 2:8 Vincent Schwickerts Sieg im Fünfsatz-Krimi reicht nicht 29.09.2025, 18:00 Uhr

i Vincent Schwickert (vorne, hier im Doppel mit Daniel Sporcic) war gegen Klein-Winternheim der beste Wirgeser. Er drehte sein Einzel gegen Yves Besier nach 0:2-Satzrückstand, unterlag dann aber Marco Gottwald in fünf engen Sätzen. Andreas Hergenhahn

Positive Ansätze waren zu erkennen, doch von einem Sieg gegen Titelaspirant RSV Klein-Winternheim war Tischtennis-Oberligist TTC Wirges weit entfernt. Das erste Saisonspiel endete mit einer klaren Niederlage – für die Gäste war es der vierte Sieg.

Mit einer 2:8-Heimniederlage gegen den hoch gehandelten RSV Klein-Winternheim ist der TTC Wirges in die Saison der Tischtennis-Oberliga Südwest gestartet. Während es für die Westerwälder das erste Spiel war, stehen die Rheinhessen mit nunmehr vier Siegen an der Spitze.







