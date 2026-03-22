Mit Mandar Hardikar hat der VfR Simmern den besten Akteur in der Oberliga. Das bewies der Inder auch gegen den RSV Klein-Winternheim. Er gewann beide Einzel, aber der Rest vom VfR hatte keine Chance gegen den neuen Meister.
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Das Vorhaben war ein Großes, allein die Umsetzung misslang gehörig, aber das hatte seine Gründe. In der Tischtennis-Oberliga Südwest unterlag der VfR Simmern daheim gegen den nun sicheren Meister und Regionalliga-Aufsteiger RSV Klein-Winternheim (28:0 Punkte) mit 2:8.