Nur Hardikar trumpft auf VfR Simmern verliert gegen den neuen Meister Sascha Wetzlar 22.03.2026, 09:48 Uhr

i Mandar Hardikar ist der beste Spieler in der Oberliga, er hat alle seine 14 Einzel in dieser Saison gewonnen. Auch gegen den neuen Meister Klein-Winternheim holte der Inder die einzigen beiden Punkte für Simmern beim 2:8. Trotz Hardikar beendet der VfR die Saison maximal auf dem Relegationsrang acht. Ein Spiel gegen Finthen steht am 19. April noch aus. B&P Schmitt

Mit Mandar Hardikar hat der VfR Simmern den besten Akteur in der Oberliga. Das bewies der Inder auch gegen den RSV Klein-Winternheim. Er gewann beide Einzel, aber der Rest vom VfR hatte keine Chance gegen den neuen Meister.

Das Vorhaben war ein Großes, allein die Umsetzung misslang gehörig, aber das hatte seine Gründe. In der Tischtennis-Oberliga Südwest unterlag der VfR Simmern daheim gegen den nun sicheren Meister und Regionalliga-Aufsteiger RSV Klein-Winternheim (28:0 Punkte) mit 2:8.







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