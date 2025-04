Ab dem Spätsommer gibt es nach fünf Jahren wieder Oberliga-Tischtennis in Simmern zu bestaunen. Im alles entscheidenden Aufeinandertreffen gegen den Zweiten SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim ließ sich der Erste VfR Simmern beim deutlichen 8:2-Erfolg die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und darf sich nun Verbandsoberliga-Meister nennen.

Bekanntermaßen hätte auch eine knappe Niederlage gereicht, die Deutlichkeit des Sieges hatte am Ende aber auch Gründe – und zwar genau zwei. Frei-Laubersheims Topmann Nicolas Flügel (Rückrundenbilanz 14:0) und Brett zwei Elias Mehlig meldeten sich nacheinander am Donnerstag und Freitag für das Spitzenspiel krank ab. So fiel auch das Fehlen von Simmerns Mannschaftsführer Justin Seckler nicht mehr groß ins Gewicht. Zum einen wurde Seckler aufgrund eines fiebrigen Virus nicht mehr rechtzeitig fit, zum anderen vertrat ihn Arvid Kammann aber mit zwei Erfolgen mehr als gut. Einer davon war der Sieg an der Seite von Tobias Henrich im Doppel, nach 0:2 Satzrückstand „bogen“ die Simmerner Bretter drei und vier das Match noch, gewannen 3:2.

i Meister in der Verbandsoberliga nach dem 8:2 gegen Frei-Laubersheim: Der VfR Simmern um Tobias Henrich, Mandar Hardikar, Markus Streicher, Justin Seckler und Arvid Kammann. Sascha Wetzlar

Für viele in der Halle der frühe Knackpunkt – und nach der Begegnung Grund für so manchen Flachs untereinander: „Eins wollten wir sicher gewinnen, eigentlich waren die beiden unser Opferdoppel“, scherzte Markus Streicher (gewann sein Doppel mit Mandar Hardikar klar mir 3:0) in der Runde nach dem Spiel. „Bonusdoppel bitte“, erhob Kammann lachend zurecht den Finger. Denn über 2:0 nach den Doppeln hieß es wenig später entscheidend 4:0. Streicher (3:1) und Hardikar (3:0) pflügten durch das vordere Paarkreuz und der Aufstieg war rechnerisch bereits perfekt. Das taten die beiden dann auch mit den gleichen Ergebnissen in der „Rückrunde“ des Spiels und Henrich sowie Kammann schlugen Frei-Laubersheims Florian Faber jeweils 3:1, der Endstand von 8:2 stand fest.

Manch einer fragte sich vielleicht, warum der Ex-Simmerner Holger Schwierz nicht „aufrückte“ und nach dem Fehlen des vorderen Paarkreuzes der Gäste an die Platte trat, von den TTR-Punkten her wäre er die zweite Option gewesen. „Holger hat nach dem Weggang klar gesagt, dass er gegen uns nicht spielen wird“, klärte Seckler schnell auf. Seckler wurde an seinem 23. Geburtstag die Zuschauerrolle notgedrungen zugeteilt, für die neue Saison gab der Linkshänder, der demnächst in Karlsruhe studiert, indes schon mal eine lose Vorausschau: „Kurz wurde vom Verein überlegt, sich mit einem Spieler zu verstärken. Aber Stand jetzt spielen wir in gleicher Konstellation weiter, alle bleiben.“

VfR geht in gleicher Besetzung in die Oberliga

Heißt: Es bleibt damit auch „Glücksfall“ Mandar Hardikar in der Kreisstadt. Der Inder schwang sich zum mittlerweile besten Spieler der Liga auf. Wie auch immer der VfR die Oberliga angehen mag – was in Erinnerung bleibt, ist eine herausragende Verbandsoberliga-Saison. Ungeschlagen, lediglich zwei Remis, eine perfekte Rückrunde mit 18:0 Zählern, 34:2 Zähler insgesamt. Und ein Rucksack voller Vorfreude auf die Oberliga.