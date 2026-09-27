6:4 beim TTC Wirges II
VfR Simmern startet mit Auswärtssieg 
B&P Schmitt

Oberliga-Absteiger VfR Simmern ist gut in der neuen Runde in der Verbandsoberliga angekommen und landete einen Auswärtssieg in Wirges.

Lesezeit 1 Minute
Wichtiger Auswärtssieg für den Oberliga-Absteiger VfR Simmern: Zum eigenen Beginn der neuen Tischtennissaison in der Verbandsoberliga gewannen die Kreisstädter im Westerwald bei der Reserve des TTC Wirges mit 6:4. Die Siege holten das Doppel Markus Streicher/Joachim Baustert (3:2), sowie zweimal Streicher (3:0, 3:2) und zweimal Baustert (3:1, 3:0).
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