Oberliga-Absteiger VfR Simmern ist gut in der neuen Runde in der Verbandsoberliga angekommen und landete einen Auswärtssieg in Wirges.

Wichtiger Auswärtssieg für den Oberliga-Absteiger VfR Simmern: Zum eigenen Beginn der neuen Tischtennissaison in der Verbandsoberliga gewannen die Kreisstädter im Westerwald bei der Reserve des TTC Wirges mit 6:4.

Die Siege holten das Doppel Markus Streicher/Joachim Baustert (3:2), sowie zweimal Streicher (3:0, 3:2) und zweimal Baustert (3:1, 3:0).