Auch die Spiele Nummer zwei und drei in dieser Saison in der Verbandsoberliga finden für den Oberliga-Absteiger VfR Simmern in der Fremde statt.

Der Start glückte mit dem 6:4-Sieg beim TTC Wirges II, jetzt stehen wieder zwei Auswärtshürden an: Wie hoch diese sind, wird das Wochenende dem Oberliga-Absteiger VfR Simmern in der Tischtennis-Verbandsoberliga erst zeigen müssen.

Am Samstag ist um 18 Uhr der TTC Mülheim-Urmitz/Bhf der erste VfR-Gastgeber, sonntags geht es schon um 11 Uhr beim Aufsteiger TTC GW Zewen weiter.