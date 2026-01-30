In Berus und in Nünschweiler VfR Simmern kann Rote Laterne abgeben Sascha Wetzlar 30.01.2026, 10:36 Uhr

So schnell geht es: Der VfR Simmern kann mit weiteren Siegen am Doppel-Auswärtsspieltag in Berus und in Nünschweiler die Abstiegszone verlassen und vom letzten Tabellenplatz neun bis auf Rang sechs vorrücken.

Durch den 7:3-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TV 1860 Nassau hat der VfR Simmern die geplante Aufholjagd in der Tischtennis-Oberliga Südwest mit einem dicken Ausrufezeichen begonnen. Zwar sind die Kreisstädter noch Neunter und Tabellenletzter (3:15 Punkte), in den beiden Auswärtspartien am Samstag (19 Uhr) beim TTC Berus (Siebter, 5:11 Punkte) und am Sonntag (14 Uhr) beim TTC Nünschweiler (Fünfter, 7:11 Punkte) bieten sich realistisch gesehen ...







