„Es macht eh mehr Spaß, mit einem Sieg Meister zu werden.“ Das sagt Justin Seckler vor dem Finale um den Titel in der Tischtennis-Verbandsoberliga. Secklers VfR Simmern hat Heimrecht gegen Frei-Laubersheim – und die Trümpfe in der Hand.

Alles ist angerichtet: In der Tischtennis-Verbandsoberliga wartet der ultimative Showdown. Am Samstag um 14 Uhr empfängt der ungeschlagene Erste VfR Simmern (32:2 Punkte) am letzten Spieltag den Zweiten, die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim (30:4 Punkte).

Die Ausgangslage in der Schulsporthalle ist klar: Gewinnt Simmern oder spielt unentschieden, schlägt man nächste Saison nach fünfjähriger Abwesenheit wieder in der Tischtennis-Oberliga auf. Auch eine knappe Niederlage (4:6) würde reichen. Am Tag seines Geburtstags (wird am Samstag 23) will sich Mannschaftsführer Justin Seckler ohnehin nicht auf Rechnereien einlassen, sagte hierzu unlängst: „Nichtsdestotrotz macht es eh mehr Spaß, mit einem Sieg Meister zu werden.“

Bei Hardikar gerät Seckler ins Schwärmen

Am Samstag hat er alle Mann an Bord, zuletzt gut und vor allem erfolgreich aufspielende Gäste können also kommen. „Bei Markus, Mandar und Tobi ist alles okay“, verspürt Seckler mit Blick auf seine Teamkameraden Vorfreude auf Samstag. Können sich deren Saisonbilanzen im Einzel doch auch sehen lassen. Brett eins Markus Streicher steht bei 24:6 Siegen, ist damit immer noch in den Top Sechs der Liga im vorderen Paarkreuz. Der Super-Neuzugang Mandar Hardikar steht gar bei 26:2, hat seit dem zweiten Spieltag gar kein Einzel mehr verloren. „Tja, der Gute hat natürlich einen erheblichen Anteil an unserer Situation“, kommt Seckler bei seinem indischen Mitspieler fast ins Schwärmen.

Brett drei Tobias Henrich durchlebt seine erste „richtige“ Verbandsoberliga-Saison ebenfalls erfolgreich, 17:5 Siege ließen den persönlichen TTR-Wert erstmals über 1900 schießen. Und Seckler scheint sich mit seiner neuen Rolle als „Vierer“ ebenfalls angefreundet zu haben, 25:9 Siege lassen keine andere Vermutung zu. Jedoch – alles nur Zahlen, am Samstag ab 14 Uhr geht es für die vier Simmerner Ball-Artisten um das Ticket für die Oberliga.