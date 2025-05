Die Tischtennis-Relegationsrunden mit Rhein-Hunsrücker Beteiligung sind gespielt. Der TuS Sohren hatte hier zwei Eisen im Feuer.

Bei dem Dreierturnier in Speicher (Eifel) zog zunächst die Sohrener „Zweite“ gegen den VfR Simmern III (2:8) und die SG Tiefenstein/Herborn (4:6) den Kürzeren, blieb ohne Aufstiegschancen. Simmern II behauptete mit einem souveränen 7:3 gegen Tiefenstein seinen Platz in der Bezirksliga Süd. „Nee, da hatten wir keine Chance“, gab Sohrens Mannschaftsführer Daniel Schüler unumwunden zu. Simmern hatte mit Michael Mallmann, Julio Perez Rua (spielt vorwiegend mit Simmern II in der Verbandsliga), Björn Arend und Waldemar Baierle auch so ziemlich alles aufgeboten.

Kirchberg bleibt in Kreisliga, Kirchberg II in der 1. Kreisklasse

Mehr Glück hatte hingegen Sohrens „Dritte“. Durch einen 6:4-Sieg in heimischer Halle gegen den TTV Leideneck tauschte man die Klassen, Sohren darf ab sofort in der Kreisoberliga ran. „Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg. Wir hatten eine gute Zuschauerbeteiligung, die Jungs haben stark gespielt“, äußerte sich Schüler auch zur Drittgarnitur. Die beiden gewonnenen Doppel sowie die beiden Einzelsiege von Alexander Sander stachen als Erfolgsrezept hervor.

Die verrückteste Relegation wurde dann in Rhaunen ausgetragen. Die gastgebende SG Kirchberg/Rhaunen, der TTC Hecken und die TG Boppard II kämpften um das Ticket in der Kreisliga. Zuerst verlor Kirchberg mit 4:6 gegen Boppard. Als Hecken danach Boppard mit 7:3 in die Schranken wies, schien der Favorit gefunden. Hecken führte dann auch im Schluss-Match gegen Kirchberg mit 2:1 – doch mit einem mächtigen Finish sicherte sich Kirchberg alle sieben restlichen Einzel. Durch das 8:2 gegen Hecken gewann Kirchberg die Relegation auf der letzten Rille und darf weiterhin Kreisliga spielen. Und zu guter Letzt verteidigte Kirchberg/Rhaunen ll seinen Platz in der 1. Kreisklasse hauchdünn gegen den TuS Lautzenhausen II, weil man beim 5:5-Unentschieden lediglich einen Satz mehr gewann.