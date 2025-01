Zwei Auswärtsniederlagen VfR Simmern II gerät unter Druck nach 3:7 und 0:10 Sascha Wetzlar 26.01.2025, 12:43 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Zumindest gegen Pronsfeld hatte sich der VfR Simmern II etwas erhofft, aber auch daraus wurde nichts. Dass in Daun nichts drin sein würde, war indes klar.

Heimfahrt ganz ohne Punkte: Den Auswärtstrip tief in die Eifel beendete Aufsteiger VfR Simmern ll am Samstag mit zwei Niederlagen. In der Verbandsliga Rheinland Süd-West verlor man zunächst beim SSV Pronsfeld mit 3:7, ehe man bei Tabellenführer TTG Daun-Gerolstein beim 0:10 gänzlich ohne Chance war.

