Der VfR Simmern hat in der Verbandsoberliga der Frauen nicht nur gegen Asbacher Land 6:4 gewonnen, sondern am Doppelheimspieltag auch den Lokalrivalen SG Kirchberg/Rhaunen mit 6:4 bezwungen.
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Der VfR Simmern hat an seinem Doppelheimspieltag in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen nicht nur die ersten beiden Saisonsiege eingefahren, sondern sich auch mit 4:2 Punkten (am ersten Spieltag gab es eine 3:7-Niederlage gegen Tabellenführer RSV Klein-Winternheim II) auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet.