Verbandsoberliga der Frauen VfR Simmern gewinnt nicht nur das Derby mit 6:4 14.10.2026, 09:00 Uhr

i Stephanie Magel hatte ihren Anteil am Derbysieg des VfR Simmern gegen die SG Kirchberg/Rhaunen, sie steuerte beim 6:4 zwei Einzelerfolge bei. B&P Schmitt

Der VfR Simmern hat in der Verbandsoberliga der Frauen nicht nur gegen Asbacher Land 6:4 gewonnen, sondern am Doppelheimspieltag auch den Lokalrivalen SG Kirchberg/Rhaunen mit 6:4 bezwungen.

Der VfR Simmern hat an seinem Doppelheimspieltag in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen nicht nur die ersten beiden Saisonsiege eingefahren, sondern sich auch mit 4:2 Punkten (am ersten Spieltag gab es eine 3:7-Niederlage gegen Tabellenführer RSV Klein-Winternheim II) auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet.







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