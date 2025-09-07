Wer 5:1 führt, der zumindest nicht mehr verlieren kann im Tischtennis. Aber ein 5:5 ist noch drin und genau das wurde es zwischen dem VfR Simmern und der DJK Heusweiler, die mit 1:5 hinten lag.

Durchwachsener Auftakt für Aufsteiger VfR Simmern in der Tischtennis-Oberliga Südwest: Gegen die saarländischen Gäste der DJK Heusweiler sprang am Ende nur ein 5:5-Unentschieden heraus – und das nach einer 5:1-Führung.

Der Grundstein für einen Erfolg war eigentlich früh gesetzt nach den beiden gewonnenen Doppel zu Beginn. Markus Streicher und Kapitän Justin Seckler siegten mit 3:0 und auch die Kombination Tobias Henrich/Joachim Baustert gewann 3:1. Brett eins Streicher (der neue „Einser“ Mandar Hardikar weilt noch in Indien) sprintete durch sein erstes Einzel beim 3:0. Er war dabei sogar schneller im Ziel als Doppel zwei, das vier umkämpfte Sätze brauchte. Henrich und Baustert hatten im Übrigen abends zuvor die zweite Mannschaft zum souveränen 9:1-Sieg gegen Traben-Trarbach in der Verbandsliga geführt. Seckler hatte dann in seinem ersten Einzel beim 0:3 kaum eine Chance. Henrich stellte nach einem harten Fünfsatz-Sieg auf 4:1. Und auch Baustert behielt in fünf Sätzen die Oberhand.

Keine Partie „kommt“ mehr

5:1-Führung – und noch die ganze Rückrunde der Einzel vor sich. Aber es sollte keine Partie mehr „kommen“. Streicher verlor über die volle Distanz 2:3, Seckler wirkte beim 1:3 nicht ganz frisch. Auch das hintere Paarkreuz blieb mit 0:3 (Henrich) und 1:3 (Baustert) im Großen und Ganzen verdient unterlegen. Nach der Begegnung bestätigte Seckler den gewonnenen Eindruck, er war angeschlagen. „Das alte, leidige Thema mit der Hüfte“, berichtete der Mannschaftskapitän von seinen Schmerzen im Spiel. Mit dem 5:5 musste er sich auch noch anfreunden: „Heusweiler hat sich den Punkt wohl verdient, wenn man aber 5:1 führt, muss noch irgendein Punkt her.“

Für den VfR Simmern geht es nächte Woche mit einem Doppelspieltag zu Hause weiter, dann kommen samstags die TTF Illtal ll und sonntags der TTC Berus.