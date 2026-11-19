Sieben Tabellenplätze trennen den Achten VfR Simmern und den Ersten Grün-Weiß Kirn – allerdings haben beide bereits sieben Minuspunkte verbucht. Am Samstag kommt es im Hunsrück zum direkten Duell.

Der Tabellenführer gastiert beim VfR Simmern: Der TTC Grün-Weiß Kirn (13:7 Punkte) schlägt in der Tischtennis-Verbandsoberliga am Samstag um 15 Uhr in der Gymnasium-Sporthalle auf.

Simmern, mit 7:7 Zählern auf Relegationsrang acht des Tableaus abgerutscht, rechnet sich trotzdem wohl einiges an Chancen aus.