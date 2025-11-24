VfL und SG geben sich vor dem Derby keine Blöße

Ihre Plätze in der Spitzengruppe der Tischtennis-Bezirksoberliga gefestigt haben die SG Untere Lahn und der VfL Nastätten. Eine Woche vor dem Kreisderby behielten beide Teams an eigenen Platten jeweils deutlich die Oberhand.
Lesezeit 2 Minuten
In der Tischtennis-Bezirksoberliga steht am kommenden Wochenende ein Topspiel an, das gleichermaßen ein Derby ist: Am Samstag um 14.45 Uhr treffen in der Halle an der Lauterter Straße in Nastätten die SG Untere Lahn und der dort beheimatete VfL aufeinander.