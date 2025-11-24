Tischtennis: VfL und SG geben sich vor dem Derby keine Blöße Nico Schmidt 24.11.2025, 12:53 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

Ihre Plätze in der Spitzengruppe der Tischtennis-Bezirksoberliga gefestigt haben die SG Untere Lahn und der VfL Nastätten. Eine Woche vor dem Kreisderby behielten beide Teams an eigenen Platten jeweils deutlich die Oberhand.

In der Tischtennis-Bezirksoberliga steht am kommenden Wochenende ein Topspiel an, das gleichermaßen ein Derby ist: Am Samstag um 14.45 Uhr treffen in der Halle an der Lauterter Straße in Nastätten die SG Untere Lahn und der dort beheimatete VfL aufeinander.







