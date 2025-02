Ohne Kapitän Manuel Lenz VfL-Reserve verliert im Abstiegskampf an Boden Nico Schmidt 10.02.2025, 12:41 Uhr

Im Kampf um den Verbleib in der Tischtennis-Bezirksliga hat die zweite Welle des VfL Nastätten ohne ihren erkrankten Kapitän Manuel Lenz gegen den ASV Niederelbert eine schmerzliche 4:6-Niederlage hinnehmen müssen.

Eine bittere 4:6-Niederlage gegen den ASV Niederelbert kassierte die zweite Mannschaft des VfL Nastätten in der Tischtennis-Bezirksliga. Damit hat der VfL im Kampf gegen den Abstieg Boden eingebüßt. Lokalrivale TuS Himmighofen könnte in Kürze mit einem Sieg am VfL vorbeiziehen.

