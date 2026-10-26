Rund drei Stunden lang pfefferten sich in der Tischtennis-Bezirksoberliga der VfL Nastätten und der TTV Alexandria Höhn die Bälle um die Ohren, ehe feststand: Diese Partie hat keinen Verlierer verdient, beide Kontrahenten erhalten einen Zähler.
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Der VfL Nastätten mischt in der Tischtennis-Bezirksoberliga nach dem Remis gegen die Alexandria aus Höhn weiter in der Spitzengruppe mit. Eine Etage tiefer war der VfL Osterspai am Wochenende gleich dreimal gefordert. Die Reserve der SG Untere Lahn punktete beim Tabellennachbarn