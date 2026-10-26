Vollgepacktes Programm VfL Osterspai im Stress: Drei Partien binnen 26 Stunden Nico Schmidt 26.10.2026, 12:47 Uhr

i Noel Witzky holte in der Bezirksoberliga mit seinem VfL Nastätten einen punkt gegen den TTV Alexandria Höhn. Andreas Hergenhahn

Rund drei Stunden lang pfefferten sich in der Tischtennis-Bezirksoberliga der VfL Nastätten und der TTV Alexandria Höhn die Bälle um die Ohren, ehe feststand: Diese Partie hat keinen Verlierer verdient, beide Kontrahenten erhalten einen Zähler.

Der VfL Nastätten mischt in der Tischtennis-Bezirksoberliga nach dem Remis gegen die Alexandria aus Höhn weiter in der Spitzengruppe mit. Eine Etage tiefer war der VfL Osterspai am Wochenende gleich dreimal gefordert. Die Reserve der SG Untere Lahn punktete beim Tabellennachbarn







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