Tischtennis-Bezirksoberliga VfL Nastätten sagt der Spitzengruppe vorzeitig ade Nico Schmidt 16.02.2026, 20:04 Uhr

i Karl-Friedrich Schmitt. B&P Schmitt

Nach der vierten Saisonniederlage ist für den VfL Nastätten die Spitzengruppe der Tischtennis-Bezirksoberliga außer Reichweite. Nach dem 3:7 gegen die TTG Mündersbach/Höchstenbach III gilt es nun, die Runde versöhnlich zu Ende zu bringen.

Der VfL Nastätten hat in der Tischtennis-Bezirksoberliga die Partie der „Karnevalsmuffel“ mit 3:7 gegen die TTG Mündersbach/Höchstenbach III verloren und sich damit endgültig Richtung Tabellenmittelfeld verabschiedet.Der VfL verschlief die Doppel komplett und lief diesem Rückstand die komplette Partie über hinterher, ohne wirklich ranzukommen.







