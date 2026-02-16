Nach der vierten Saisonniederlage ist für den VfL Nastätten die Spitzengruppe der Tischtennis-Bezirksoberliga außer Reichweite. Nach dem 3:7 gegen die TTG Mündersbach/Höchstenbach III gilt es nun, die Runde versöhnlich zu Ende zu bringen.
Lesezeit 1 Minute
Der VfL Nastätten hat in der Tischtennis-Bezirksoberliga die Partie der „Karnevalsmuffel“ mit 3:7 gegen die TTG Mündersbach/Höchstenbach III verloren und sich damit endgültig Richtung Tabellenmittelfeld verabschiedet.Der VfL verschlief die Doppel komplett und lief diesem Rückstand die komplette Partie über hinterher, ohne wirklich ranzukommen.