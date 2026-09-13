In der letzten Partie des Spitzenduells der Tischtennis-Bezirksoberliga mit Mitbewerber TTG Mündersbach/Höchstenbach II rettete Neuzugang Dominik Remy dem VfL Nastätten in der Sporthalle an der Lauterter Straße ein 5:5
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Der VfL Nastätten hat in der Tischtennis-Bezirksoberliga die Tabellenführung ergattert. Ein mitreißendes Spitzenspiel gegen die TTG Mündersbach/Höchstenbach II vor zahlreichen Zuschauern endete 5:5. Anschließend gewann der VfL gegen die dritte Welle der TTG deutlich mit 9:1 und schob sich auf den ersten Platz im Tableau.