Nach der eher als durchwachsen zu bezeichnenden vergangenen Runde wollen die Männer des VfL Nastätten in der Tischtennis-Bezirksoberliga diesmal eine deutlich bessere Figur abgeben. Der Start kann sich mit zwei Siegen schon mal sehen lassen.
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Saisonstart nach Maß für den VfL Nastätten in der Tischtennis-Bezirksoberliga: Mit zwei Siegen hat der VfL gleich die Tabellenspitze übernommen. Ein deutliches 8:2 gab es gegen den TuS Weitefeld-Langenbach II. Nach den Eingangsdoppeln stand es 1:1, in den Einzeln stellte die Mannschaft die Weichen jedoch schnell auf Sieg.