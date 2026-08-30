Zwei Siege in vier Stunden VfL Nastätten ergattert optimale Ausbeute im Westerwald Nico Schmidt 30.08.2026, 12:38 Uhr

i Mit diesem Aufgebot peilt der VfL Nastätten in der Bezirksoberliga einen Platz in der Spitzengruppe an, von links: Noel Witzky, Dominik Remy, Jan Baltzer, Nico Schmidt, Frederik Hoffmann. Andreas Hergenhahn

Nach der eher als durchwachsen zu bezeichnenden vergangenen Runde wollen die Männer des VfL Nastätten in der Tischtennis-Bezirksoberliga diesmal eine deutlich bessere Figur abgeben. Der Start kann sich mit zwei Siegen schon mal sehen lassen.

Saisonstart nach Maß für den VfL Nastätten in der Tischtennis-Bezirksoberliga: Mit zwei Siegen hat der VfL gleich die Tabellenspitze übernommen. Ein deutliches 8:2 gab es gegen den TuS Weitefeld-Langenbach II. Nach den Eingangsdoppeln stand es 1:1, in den Einzeln stellte die Mannschaft die Weichen jedoch schnell auf Sieg.







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