Tischtennis-Oberliga Verlorenes Doppel ist nur ein kleiner Schönheitsfleck Stefan Nink 07.12.2025, 15:05 Uhr

i Nassaus Mannschaftsführer Jan Limbach bewies auch gegen Finthen an Position drei seine Klasse und steuerte insgesamt drei Punkte zum klaren Heimsieg des TV 1860 bei. Andreas Hergenhahn

339:214 Bälle, 27:6 Sätze, 9:1 Spiele: Der TV 1860 Nassau hat in der Tischtennis-Oberliga Südwest seine Hausaufgabe gegen DJK SV RW Finthen mit Bravour gelöst und bleibt im Titelrennen.

Der TV 1860 Nassau bleibt in der Tischtennis-Oberliga Südwest dem verlustpunktfreien Spitzenreiter RSV Klein-Winternheim auf den Fersen. Nachdem die bisher tadellosen Rheinhessen am Samstag ein 7:3 gegen Abstiegskandidat VfR Simmern vorgelegt hatten, zogen die Lahnstädter am Sonntag gegen DJK SV RW Finthen nach und kassierten vor 18 Zuschauern mit einem ungefährdeten 9:1-Heimsieg die im Kampf um den Titel dringend benötigten beiden Punkte ein.







