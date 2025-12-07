Tischtennis-Oberliga
Verlorenes Doppel ist nur ein kleiner Schönheitsfleck
Nassaus Mannschaftsführer Jan Limbach bewies auch gegen Finthen an Position drei seine Klasse und steuerte insgesamt drei Punkte zum klaren Heimsieg des TV 1860 bei.
Andreas Hergenhahn

339:214 Bälle, 27:6 Sätze, 9:1 Spiele: Der TV 1860 Nassau hat in der Tischtennis-Oberliga Südwest seine Hausaufgabe gegen DJK SV RW Finthen mit Bravour gelöst und bleibt im Titelrennen.

Lesezeit 1 Minute
Der TV 1860 Nassau bleibt in der Tischtennis-Oberliga Südwest dem verlustpunktfreien Spitzenreiter RSV Klein-Winternheim auf den Fersen. Nachdem die bisher tadellosen Rheinhessen am Samstag ein 7:3 gegen Abstiegskandidat VfR Simmern vorgelegt hatten, zogen die Lahnstädter am Sonntag gegen DJK SV RW Finthen nach und kassierten vor 18 Zuschauern mit einem ungefährdeten 9:1-Heimsieg die im Kampf um den Titel dringend benötigten beiden Punkte ein.

Ressort und Schlagwörter

Sport