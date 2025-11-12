TTC Kirn droht der Abstieg Verletzung beim Fußball: Grimm fällt lange aus Gert Adolphi 12.11.2025, 12:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Auf Nick Grimm ruhten die Hoffnungen des TTC Kirn. Doch nach einer beim Fußball erlittenen Verletzung muss der Tischtennis-Verbandsoberligist lange auf ihn verzichten.

Die Saison in der Verbandsoberliga steht für die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn unter keinem guten Stern. Der Verzicht auf Karl Gromowski, der den Verein im Winter verlässt, hatte die Mannschaft früh zurückgeworfen, auf den beruflich verhinderten Johnas Henrich konnten die Grün-Weißen bis zum Samstag nicht zurückgreifen, in der Folge geriet ihr Klassenverbleib in Gefahr.







