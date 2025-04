Vielleicht wird in der Tiefensteiner Stadenhalle am Donnerstag die Meisterschaft in der Tischtennis-Kreisoberliga entschieden. Auf jeden Fall steht aber dort die Aufstiegsrelegation auf dem Spiel. Und zwei Etagen höher geht es um Platz zwei.

Der letzte Spieltag im regionalen Tischtennisbetrieb steht auf dem Programm, und für einige Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld wird es noch einmal richtig spannend. In der Bezirksoberliga geht es für die TTG Bollenbach-Weierbach um den zweiten Platz. In Weierbach empfängt die TTG die TTF Bad Sobernheim, die bereits als Meister feststeht. Ein Punkt müsste her, um den zweiten Rang festzuzurren.

Noch mehr Dampf auf dem Spannungskessel ist aber in der Kreisoberliga, wo es an der Spitze noch für drei Mannschaften um richtig viel geht. Der TTC Nahbollenbach führt das Klassement mit einem Punkt Vorsprung auf die TTG Bollenbach-Weierbach III an. Einen weiteren Zähler dahinter folgt die SG Tiefenstein/Herborn. Der Clou: Bollenbach-Weierbach und Tiefenstein/Herborn stehen sich im direkten Duell gegenüber.

TTC Nahbollenbach kommt nicht über ein Derby-Remis hinaus

In der Kreisoberliga hat es der TTC Nahbollenbach am vergangenen Wochenende verpasst, den Deckel auf die Meisterschaft zu machen. Das 5:5 in Weierbach gegen die zweite Mannschaft der TTG Bollenbach-Weierbach reichte nicht. Entscheidend war, dass die TTG vier der insgesamt sechs Matches über die Maximaldistanz von fünf Sätzen für sich entschied. „Sie hatten die etwas stärkeren Nerven diesmal“, sagte Marco Schneider, der Mannschaftsführer des TTC Nahbollenbach. Nach den Doppeln waren die Nahbollenbacher noch auf Titelkurs, führten 2:0. Christian Franz und Damian Lerche gewannen nach fünf Sätzen, Schneider und Andreas Schmell brauchten vier Durchgänge.

Doch in den Einzeln wendete sich das Blatt. Andreas Herrherdt, Michael Sauer und Florian Mayer gleich zweimal setzten sich über fünf Sätze durch. Herrherdt steuerte einen weiteren Punkt bei, sodass die TTG Bollenbach-Weierbach II sich noch über ein 5:5-Unentschieden freuen durfte. Franz und Lerche (über fünf Sätze) retteten den Nahbollenbachern immerhin noch das Derby-Remis.

Den Titel hat der TTC Nahbollenbach weiter selbst in der Hand

Am Samstag (17.30 Uhr) möchte der TTC Nahbollenbach aber in der heimischen Halle den Titel perfekt machen. Gegner ist der TV Niederhausen III, der Drittletzter ist, aber den Klassenverbleib schon in der Tasche hat. Ein Selbstläufer wird die Partie für Nahbollenbach aber nicht. „Wir haben als Tabellenführer 22 Punkte, die als Drittletzte 16. Das sagt schon alles. Diese Klasse ist so eng, wie ich es in der langen Zeit, in der ich Tischtennis spiele, noch nicht erlebt habe“, erklärt Marco Schneider.

Möglicherweise entscheidet auch die Personalsituation beim TTC Nahbollenbach. Christian Franz, der 2. Vorsitzende des Vereins, befürchtet nämlich, dass Lars Hub, der gemeinhin auf Position 2 antritt, erneut ausfallen wird. „Dann muss ich dort spielen“, sagt Franz, und es klingt, als würde er deshalb die schlimmsten Befürchtungen hegen. Doch der 2. Vorsitzende stellt dabei sein Licht unter den Scheffel, schließlich steuerte er ja auch beim Derby in Weierbach einen Zähler zum Remis von dieser Position aus bei.

SG Tiefenstein/Herborn gegen TTG Bollenbach-Weierbach III ist besonders spannend

Doch womöglich ist am Samstag schon alles entschieden und der TTC Nahbollenbach schon zwei Tage Meister. Denn am Donnerstag (19 Uhr) steigt in der Tiefensteiner Stadenhalle das Verfolgerduell. Die SG Tiefenstein/Herborn trifft auf die dritte Mannschaft der TTG Bollenbach-Weierbach. Die Ausgangslage ist mega-spannend. Mit einem Heimsieg würde die SG ihre Gäste überflügeln und als Zweiter die Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga erreichen. Gewinnt die TTG im Staden, würde sie vorläufig die Tabellenführung übernehmen, hätte in der Endabrechnung Platz zwei sicher und würde den TTC Nahbollenbach unter Druck setzen, der dann am Samstag einen Punkt bräuchte, um den Titel zu holen. Entspannen könnten sich die Nahbollenbacher im Falle eines Tiefensteiner Sieges oder bei einem Unentschieden.

Die Partie in der Stadenhalle entscheidet also mindestens darüber, wer die Aufstiegsrelegation erreicht. Außerdem ist sie ein Duell der Generationen. Während in der dritten TTG-Mannschaft „alte Tischtennis-Hasen“ im Alter von 46 bis 50 Jahren spielen, haben die Gastgeber das jüngste Team der Klasse am Start. Die Akteure sind zwischen 13 und 39 Jahre alt. Eng wird die Partie wohl werden. Das Hinspiel endete 5:5, und die Hälfte der Matches ging über fünf Sätze.

TTG Bollenbach-Weierbach III will beste Rückrundenmannschaft bleiben

Während die Weierbach-Bollenbacher auch schon höhere Ligen kennengelernt haben und deshalb etwas abgeklärter an die Partie herangehen werden, wollen die Gastgeber diese Erfahrung unbedingt machen. „Die Tiefensteiner sind heiß auf den Aufstieg oder zumindest darauf, die Relegation zu erreichen“, sagt Mark Marquis, die Nummer 2 der TTG Bollenbach-Weierbach III.

Warum er das weiß? Nun, er ist der Vater von Philipp Marquis, der bei der SG Tiefenstein/Herborn im vorderen Paarkreuz spielt. Das Vater-Sohn-Duell bringt eine weitere besondere Note in diese ohnehin schon außergewöhnlich interessante Tischtennis-Begegnung. Im Hinspiel behielt übrigens der Herr Papa die Oberhand, und Mark Marquis stellt auch klar: „Das wird ein heißer Tanz im Staden, denn wir von der TTG wollen unseren Platz als beste Rückrundenmannschaft behaupten.“ Die Hinrunde schlossen die Weierbach-Bollenbacher als Vorletzter ab, nun dürfen sie sich sogar noch Hoffnungen auf den Titel machen. Der wäre ihnen nämlich sicher, wenn sie in Tiefenstein gewinnen und der TTC Nahbollenbach gegen Niederhausen patzen würde.

Erste Mannschaft der TTG verzichtet auf die Aufstiegsrelegation

In etwa so, wie die erste Mannschaft der TTG Bollenbach-Weierbach zwei Etagen höher in der Bezirksoberliga. Die TTG hätte am vergangenen Freitag nur einen Punkt gegen die SG Kreuznach/Rüdesheim gebraucht, um die Saison sicher auf Rang zwei abzuschließen. Die Partie in der heimischen Hessensteinhalle ging aber 4:6 verloren. Michael Schneider, Christian Kochanowsky und Michael Sauer punkteten im Einzel, das Duo Kochanowsky/Schneider im Doppel.

Nun braucht die TTG am letzten Spieltag weiter einen Zähler, um sich den Tabellendritten TuS Waldböckelheim II vom Hals zu halten. Allerdings ist das nun ein maximal schwieriges Unterfangen. Während die TTG am Samstag (14.30 Uhr) zu Hause im Gipfeltreffen gegen Meister TTF Bad Sobenheim ran muss, gegen den es im Hinspiel eine 1:9-Klatsche setzte, haben es die Waldböckelheimer, die bei zwei Zählern Rückstand das gleiche Spieleverhältnis wie die TTG haben, mit dem bereits abgestiegenen Schlusslicht SG Niederburg/Biebernheim zu tun. Viel spricht also dafür, dass die erste Mannschaft der TTG Bollenbach-Weierbach noch auf Rang drei fällt.

Ein Beinbruch ist das freilich nicht. „Wir wollen ja gar nicht aufsteigen und haben schon vor einiger Zeit beim Verband hinterlegt, dass wir auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrelegation verzichten“, erklärt Mannschaftsführer Christian Kochanowsky und fügt hinzu: „Wir sind auch so mit unserer Saison sehr zufrieden.“ Kochanowsky erinnert daran, dass die TTG sogar „einen Tick besser als erwartet“ dastehe: „Wir haben darauf spekuliert, zwischen Platz drei und fünf zu landen.“ Alles geben wird das Team zum Abschluss in der Hessensteinhalle aber noch einmal auf jeden Fall - auch, um am Ende vielleicht noch besser abzuschließen als selbst gedacht.