Ungeschlagen, doch der Blick geht nach unten

An vier der fünf Punkte ist Sabrina Wohlfahrt beteiligt. Sie hat damit den größten Anteil am 5:5 der SG Hargesheim/Roxheim. Nun wartet mit einer Neunjährigen eine besondere Herausforderung.

Dank einer überragend aufspielenden Sabrina Wohlfahrt blieben die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim auch in ihrer vierten Verbandsoberliga-Begegnung ungeschlagen, im Heimspiel gegen die ASG Altenkirchen holten sie ein 5:5.

„Vorentscheidend war das Doppel“, sagte SG-Sprecherin Hannelore Huber.