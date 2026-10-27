SG Hargesheim holt 5:5
Ungeschlagen, doch der Blick geht nach unten
Legten mit dem Doppelpunkt den Grundstein zum Remis: Sabrina Wohlfahrt (rechts) und Elfriede Stephan von der SG Hargesheim/Roxhe
Legten mit dem Doppelpunkt den Grundstein zum Remis: Sabrina Wohlfahrt (rechts) und Elfriede Stephan von der SG Hargesheim/Roxheim.
Klaus Castor

An vier der fünf Punkte ist Sabrina Wohlfahrt beteiligt. Sie hat damit den größten Anteil am 5:5 der SG Hargesheim/Roxheim. Nun wartet mit einer Neunjährigen eine besondere Herausforderung.

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Dank einer überragend aufspielenden Sabrina Wohlfahrt blieben die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim auch in ihrer vierten Verbandsoberliga-Begegnung ungeschlagen, im Heimspiel gegen die ASG Altenkirchen holten sie ein 5:5. „Vorentscheidend war das Doppel“, sagte SG-Sprecherin Hannelore Huber.
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