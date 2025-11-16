Unentschieden im Kellerderby in Herborn

Nach den Doppel-Partien schien der TTC Nahbollenbach auf de Gewinnerstraße zu sein. In den anschließenden Einzeln konterte die SG tiefenstein/Herborn aber und schaffte noch den Ausgleich.
Lesezeit 1 Minute
Im Kellerduell der Tischtennis-Bezirksliga haben sich die SG Tiefenstein/Herborn und der TTC Nahbollenbach mit einem 5:5-Unentschieden getrennt. Nahbollenbachs Ralf Loch sah „eine gerechte“ Punkteteilung im Derby, mutmaßte aber: „Dieses Ergebnis hilft keiner der beiden Mannschaften, sondern wohl eher den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf.