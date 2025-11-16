Im Doppel siegt die Routine
Unentschieden im Kellerderby in Herborn
Ben Schmidt-Schön gewann beide Einzel und holte so wichtige Punkte für die SG Tiefenstein/Veitsrodt im Derby gegen den TTC Nahbollenbach. Am Ende hieß es 5:5.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nach den Doppel-Partien schien der TTC Nahbollenbach auf de Gewinnerstraße zu sein. In den anschließenden Einzeln konterte die SG tiefenstein/Herborn aber und schaffte noch den Ausgleich. 

Lesezeit 1 Minute
Im Kellerduell der Tischtennis-Bezirksliga haben sich die SG Tiefenstein/Herborn und der TTC Nahbollenbach mit einem 5:5-Unentschieden getrennt. Nahbollenbachs Ralf Loch sah „eine gerechte“ Punkteteilung im Derby, mutmaßte aber: „Dieses Ergebnis hilft keiner der beiden Mannschaften, sondern wohl eher den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport