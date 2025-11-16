Im Doppel siegt die Routine Unentschieden im Kellerderby in Herborn 16.11.2025, 19:49 Uhr

i Ben Schmidt-Schön gewann beide Einzel und holte so wichtige Punkte für die SG Tiefenstein/Veitsrodt im Derby gegen den TTC Nahbollenbach. Am Ende hieß es 5:5. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nach den Doppel-Partien schien der TTC Nahbollenbach auf de Gewinnerstraße zu sein. In den anschließenden Einzeln konterte die SG tiefenstein/Herborn aber und schaffte noch den Ausgleich.

Im Kellerduell der Tischtennis-Bezirksliga haben sich die SG Tiefenstein/Herborn und der TTC Nahbollenbach mit einem 5:5-Unentschieden getrennt. Nahbollenbachs Ralf Loch sah „eine gerechte“ Punkteteilung im Derby, mutmaßte aber: „Dieses Ergebnis hilft keiner der beiden Mannschaften, sondern wohl eher den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf.







