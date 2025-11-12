Hinteres Paarkreuz als Trumpf Überragender Horn führt Wirges zum Sieg in Simmern 12.11.2025, 10:51 Uhr

i Janus Horn präsentiert sich aktuell in bestechender Form. Beim Sieg in Simmern gab er bei seinen beiden Einzelerfolgen keinen Satz ab. An der Seite von Dominic Stendebach punktete er auch im Doppel. Andreas Hergenhahn

Punkt ist Punkt im Tischtennis, ganz gleich, ob er an Position eins oder vier geholt wird. Vor allem im hinteren Paarkreuz sammelt der TTC Wirges aktuell fleißig Siege ein, die den Tischtennis-Oberligisten tragen.

In seinem vorletzten Spiel der Hinrunde hat Tischtennis-Oberligist TTC Wirges sein Punktekonto ausgeglichen und sich auf Platz vier positioniert, wobei die Konkurrenz teils deutlich weniger Partien absolviert hat. Beim bis dato sieglosen VfR Simmern setzten sich die Westerwälder mit 6:4 durch.







Artikel teilen

Artikel teilen