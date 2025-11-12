Überragender Horn führt Wirges zum Sieg in Simmern

Punkt ist Punkt im Tischtennis, ganz gleich, ob er an Position eins oder vier geholt wird. Vor allem im hinteren Paarkreuz sammelt der TTC Wirges aktuell fleißig Siege ein, die den Tischtennis-Oberligisten tragen.
Lesezeit 2 Minuten
In seinem vorletzten Spiel der Hinrunde hat Tischtennis-Oberligist TTC Wirges sein Punktekonto ausgeglichen und sich auf Platz vier positioniert, wobei die Konkurrenz teils deutlich weniger Partien absolviert hat. Beim bis dato sieglosen VfR Simmern setzten sich die Westerwälder mit 6:4 durch.