Ehe am 21. Februar das mit Spannung erwartete Duell beim Spitzenreiter RSV Klein-Winternheim ansteht, sollte sich der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest keine Fehltritte erlauben.
Lesezeit 1 Minute
Mit zwei von der Papierform unterschiedlichen Begegnungen beginnt der TV 1860 Nassau am Wochenende die Rückrunde in der Tischtennis-Oberliga Südwest. Am Samstag geht’s ab 18 Uhr im Leifheit-Campus gegen die Reserve der TTF Illtal, am Sonntag sind die an Position zwei stehenden Lahnstädter dann bereits ab 11 Uhr beim sieglosen rheinländischen Rivalen VfR Simmern zu Gast.