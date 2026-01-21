Tischtennis-Oberliga TVN prüft Wundertüte und das aufstrebende Schlusslicht Stefan Nink 21.01.2026, 15:25 Uhr

i Ob Routinier Zsolt-Georg Böhm und Co. es am Wochenende schaffen, nicht allzu sehr ins Schwitzen zu kommen? Es gilt, Spitzenreiter RSV Klein-Winternheim im Auge zu behalten. ANDREAS HERGENHAHN

Ehe am 21. Februar das mit Spannung erwartete Duell beim Spitzenreiter RSV Klein-Winternheim ansteht, sollte sich der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest keine Fehltritte erlauben.

Mit zwei von der Papierform unterschiedlichen Begegnungen beginnt der TV 1860 Nassau am Wochenende die Rückrunde in der Tischtennis-Oberliga Südwest. Am Samstag geht’s ab 18 Uhr im Leifheit-Campus gegen die Reserve der TTF Illtal, am Sonntag sind die an Position zwei stehenden Lahnstädter dann bereits ab 11 Uhr beim sieglosen rheinländischen Rivalen VfR Simmern zu Gast.







Artikel teilen

Artikel teilen