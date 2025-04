Schützenhilfe aus der Nachbarschaft gab es nicht: De TV Niederhausen unterlag in Waldböckelheim deutlich und muss in die Relegation.

Mit einer deutlichen 1:9-Auswärtsniederlage beim benachbarten TuS Waldböckelheim beendeten die Tischtennisspieler des TV Niederhausen in der Verbandsliga ihre Saison.

Beide Teams gingen in Bestbesetzung an die Tische. Die Gastgeber stellten nach einer 0:6-Doppelbilanz in den vergangenen Spielen um und gingen direkt mit 2:0 in Führung. Die Waldböckelheimer bauten die Führung schnell zu einem 8:0 aus, ehe Torsten Herberich mit einem 3:0 Erfolg über Oliver Scheib den Ehrenpunkt für die Niederhäuser holte. „Puh, wir sind wir ordentlich unter die Räder gekommen. Insbesondere Marius Domann, der stärkste Spieler der Klasse, war eine Nummer zu groß für uns. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance gegen sein cleveres und überlegtes Spiel.“, lobte TVN-Kapitän Florian Franzmann den Kontrahenten. „Wir bleiben nun auf dem drittletzten Tabellenplatz und müssen in den Relegationsspielen nachsitzen, um auf diesem Weg noch den Klassenverbleib zu schaffen.“