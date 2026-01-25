Tischtennis-Oberliga Südwest TV Nassau rutscht bei aufgerüstetem Schlusslicht aus Stefan Nink 25.01.2026, 14:30 Uhr

i Sebastian Siry gab wie immer sein Bestes, musste aber seinen Widersachern den Vortritt lassen. ANDREAS HERGENHAHN / ARCHIV. ANDREAS HERGENHAHN

Der Weg für einen Alleingang des RSV Klein-Winternheim ist frei. Der ersatzgeschwächte TV 1860 Nassau verabschiedete sich mit einer 3:7-Niederlage in Simmern vorzeitig aus dem Titelrennen der Tischtennis-Oberliga Südwest.

In der Tischtennis-Oberliga Südwest dürfte der Titelzug erneut ohne den TV 1860 Nassau abgefahren sein. Ohne ihren erkrankten Teamchef Jan Limbach gab’s zwar zum Start der Rückrunde einen 6:4-Arbeitsieg gegen die Reserve der TTF Illtal. Am Sonntag aber stand auch Christian Schanne nicht zur Verfügung und so setzte es beim personell nun wesentlich besser bestückten Tabellenletzten VfR Simmern eine 3:7-Niederlage, sodass dem ungeschlagenen Primus ...







