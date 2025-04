Zum Abschluss der Runde in der Tischtennis-Oberliga Südwest hat sich der TV 1860 Nassau in gewohnter Umgebung keine Blöße gegeben und beide Partien für sich entschieden. Damit springt in der Endabrechnung der dritte Platz heraus.

Mit der optimaler Punktausbeute schloss der TV 1860 Nassau die Saison in der Tischtennis-Oberliga Südwest ab. Damit gehen die Lahnstädter nach frühzeitig abgehakter Titelverteidigung immerhin als Dritter über die Ziellinie.

TV 1860 Nassau – DJK Mainz-Finthen 8:2. „Das Ergebnis täuscht. So einfach war es nicht“, brachte TVN-Macher Erwin Gabel das Geschehen am frühen Samstagabend im Leifheit-Campus auf den Punkt. Der Portugiese Filipe Oliveira Neves, der an seinen Studienplatz in Mainz zurückgekehrt ist, wehrte sich sehr gut. Zsolt-Georg Böhm und Michal Vavra, die beiden Routiniers an der Nassauer Spitze, mussten jeweils über vier Sätze gehen. David Saleny gab gegen Jan Stippich den zweiten Punkt ab. Aber der TV 1860 hatte mit Christian Schanne einen Riegel vorgeschoben, um keine weitere unliebsame Überraschung erleben zu müssen. Allzu oft hatten die Lahnstädter im unteren Paaarkreuz in dieser Saison Federn lassen müssen. Schanne ließ nichts anbrennen. Im zweitenDurchgang fegten Böhm und Vavra ihre Widersacher glatt weg und tüteten den dritten Tabellenplatz ein. Da wollten David Saleny und Schanne nicht nachstehen und zogen nach.

Die einzelnen Ergebnisse: Zsolt-Georg Böhm / Michal Vavra – Jan Stippich / Nils Christmann 3:0 (14:12, 11:3, 11:7); Christian Schanne / David Saleny – Frederik Stadler / Filipe Oliveira Neves 0:3 (3:11, 7:11, 7:11); Böhm – Oliveira Neves 3:1 (11:7, 11:7, 7:11, 11:7); Vavra – Stadler 3:1 (11:6, 7:11, 11:6, 11:4); Schanne – Christmann 3:0 (11:6, 11:5, 11:5); Saleny – Stippich 1:3 (6:11, 2:11, 11:8, 8:11); Böhm – Stadler 3:0 (11:3, 11:2, 11:9); Vavra – Oliveira Neves 3:0 (11:3, 11:6, 14:12); Schanne – Stippich 3:2 (11:2, 11:6, 18:20, 9:11, 11:4); Saleny – Christmann 3:1 (11:8, 9:11, 11:6, 11:4).

TV 1860 Nassau – TV Leiselheim 6:4. „Der Absteiger hat sich nicht kampflos ergeben und sich gut gewehrt. Am Ende stand dann aber ein standesgemäßes Ergebnis.“ Nassaus Ikone Erwin Gabel, der sich aus der ersten Reihe zurückzieht und womöglich letztmals zur moralischen Unterstützung seiner Männer in der Box Platz genommen hatte, blickte insgesamt zufrieden auf den letzten Auftritt der Saison zurück. Während im unteren Paarkreuz wie so oft wenig zu holen war, mussten die Punktegaranten Böhm und Vavra bei ihren zweiten Einzeln arg kämpfen und alles aufbieten, um die Oberhand zu behalten.

Die einzelnen Ergebnisse: Böhm / Vavra – Aleksandar Grujic / Richard Strieder 3:0 (11:5, 12:10, 12:10); David Saleny / Felix Hees – Max Klink / Yaroslav Chmykhalenko 2:3 (11:6, 5:11, 12:10, 7:11, 4:11); Böhm – Chmykhalenko 3:0 (11:2, 11:6, 11:6); Vavra – Klink 3:2 (11:2, 10:12, 11:4, 3:11, 11:8); Saleny – Strieder 3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:7); Hees – Grujic 0:3 (4:11, 5:11, 3:11); Böhm – Klink 3:2 (8:11, 11:8, 5:11, 11:7, 13:11); Vavra – Chmykhalenko 3:1 (8:11, 13:11, 11:7, 11:0); Saleny – Grujic 1:3 (11:5, 2:11, 5:11, 9:11); Hees – Strieder 0:3 (4:11, 6:11, 9:11).