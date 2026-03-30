Nach dem kampflosen 10:0 gegen den TTC Berus und dem 9:1 gegen die DJK Heusweiler ist dem TV Nassau mit nunmehr 22:6 Zählern in der Tischtennis-Oberliga Südwest der zweite Platz nicht mehr zu nehmen.
Lesezeit 1 Minute
Nachdem der TTC Berus in der Tischtennis-Oberliga Südwest seinen für Samstag geplanten Auftritt im Leifheit-Campus krankheitsbedingt abgesagt und dem TV 1860 Nassau zu einem kampflosen 10:0 verholfen hatte, zeigten sich die Nassauer am Sonntagmorgen hellwach und wiesen den Abstiegskandidaten DJK Heusweiler mit 9:1 in die Schranken.