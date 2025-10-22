Tischtennis-Oberliga: TV 1860 Nassau stehen zwei Härtetests bevor 22.10.2025, 09:34 Uhr

i Bei vier von bisher sechs Einzeln der Saison musste Michal Vavra seinen Kontrahenten gratulieren. Diese Scharte will der nach wie vor sehr ehrgeizige tschechische Routinier so schnell wie möglich auswetzen. ANDREAS HERGENHAHN

Der RSV Klein-Winternheim hat sich in der Tischtennis-Oberliga Südwest bisher keine Blöße gegeben. Für den TV 1860 Nassau gilt es daher fünf Wochen nach der 4:6-Niederlage gegen die Rheinhessen dem Spitzenreiter auf den Fersen zu bleiben.

Um in der Tischtennis-Oberliga eine der ersten Geigen spielen zu können, ist der TV 1860 Nassau am bevorstehenden Wochenende zweimal ernsthaft gefordert. Am Samstag steht ab 18 Uhr das seit jeher besonders prestigeträchtige Derby beim TTC Wirges an, am Sonntag geht’s in die Südwestpfalz zum TTC Nünschweiler.







