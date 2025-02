Außerplanmäßiges Heimspiel TV 1860 Nassau schlägt in Fachbach auf 20.02.2025, 09:05 Uhr

i Tischtennis: Olympia, Vorkampf, Einzel, Männer, Halbfinale, Ovtcharov (Deutschland) - Long (China) im Tokyo Metropolitan Gymnasium. Dimitrij Ovtcharov beim Aufschlag. (zu dpa: «Berlin-Manager Hain ist neuer Tischtennis-Präsident») +++ dpa-Bildfunk +++ Friso Gentsch. Friso Gentsch/dpa

Die Titelverteidigung in der Tischtennis-Oberliga musste der TV 1860 Nassau ad acta legen. Der Ehrgeiz des Teams von Erwin Gabel bleibt jedoch groß. Platz 3 peilen die Lahnstädter nun an und sollten daher das Verfolgerduell mit Kirn gewinnen.

Wieder einmal zweifach gefordert ist Tischtennis-Oberligist TV 1860 Nassau am bevorstehenden Wochenende, wobei die Aufgaben kaum unterschiedlicher sein könnten. Am Samstagabend steht ab 18 Uhr in der Sporthalle der ehemaligen Pestalozzi-Schule in Ludwigshafen eine vermeintliche Pflichtaufgabe beim sieglosen Tabellenletzten TTC Oppau an.

