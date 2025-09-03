Nach dem kurzfristigen Rückzug der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim ist die Tischtennis-Oberliga Südwest mit lediglich neun Mannschaften bestückt. Mittendrin befindet sich der TV 1860 Nassau, der mutmaßlich auch im Jahr eins nach Erwin Gabel zwar erneut keine Aufstiegsambitionen anmeldet. Der inzwischen 90-jährige langjährige Macher des Tischtennis-Leistungssports an der unteren Lahn hat sich aus der ersten Reihe zurückgezogen, steht aber im Hintergrund weiter mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn vor allem Terminliches zu regeln ist. Mit dem 29-jährigen Jan Limbach gelang es dem Grandseigneur einen viel herumgekommenen Sportler im besten Alter für den TV 1860 zu begeistern, der den in seine Heimat zurückgekehrten Tschechen David Saleny ersetzt. Limbach bringt nicht nur eine Trainerlizenz mit, sondern kümmert sich beim früheren Zweit- und Regionalligisten aus Nassauern zudem auch um organisatorische Angelegenheiten. So steuert der Verein wieder die Meisterschaft an.

„Von Jans Wissen und Können werden wir sicher profitieren.“

Der langjährige Macher Erwin Gabel setzt große Hoffnungen in Neuzugang Limbach.

Dass Limbach zuletzt in der Regionalliga im vorderen Paarkreuz eine 8:4-Bilanz aufzuweisen hatte, spricht für seine sportlichen Qualitäten. „Wir wollen kein Spiel verlieren“, gibt sich Limbach, der für das zweite Paarkreuz der fünfthöchsten Liga eigentlich viel zu stark ist, vor den ersten Ballwechseln optimistisch. „Von Jans Wissen und Können werden wir sicher profitieren“, setzt Erwin Gabel große Hoffnungen in den Neuzugang. Die Illtaler, die als Meister der Verbandsoberliga Saarpfalz den Sprung nach oben schafften und sich unter anderem mit Nikita Kovtun von der TSG Kaiserslautern namhaft verstärkten, könnten gleich zur Nagelprobe werden. Mit Maryam Farei bietet der Verein auch eine iranische Nationalspielerin auf. Durch eine Änderung in der Wettspielordnung ist der Einsatz von Damen in den bisher ausschließlich mit Herren besetzten Oberligen nun möglich. Ziel dieser Neuerung ist es, den Leistungssport im Damen-Tischtennis nachhaltig zu fördern – ein Modell, das international bereits seit Jahren praktiziert wird.

Zurück zu Jan Limbach: Er wohnt und arbeitet in Koblenz. Nachdem sich sein langjähriger Kumpel Aaron Vallbracht von den TTF Illtal in Richtung Luxemburg zum Erstligisten DT Jeunesse Reckange/Mersch verabschiedet hatte, sah Jan Limbach die Zeit gekommen, nach drei Jahren in Diensten der Kombinierten vom TTC Kerpen Illingen und der TTG Wustweiler/Uchtelfangen seine sportlichen Zelte im Saarland abzuschlagen und in die erweiterte Heimatregion zurückzukehren. Limbach, der einst beim TTC Winnen-Hornister mit Tischtennis begonnen und später als Jugendlicher für die Sportfreunde Nistertal an der Platte gestanden hatte, kann auf eine beachtliche Laufbahn in Regional- und Oberliga zurückblicken: SV Windhagen, Gießener SV, TTC Wirges, TTC Grenzau II, VfR Simmern und TTC Mündersbach lauteten die einzelnen Stationen.

i Kämpfer vor dem Herrn und fairer Sportsmann: So charkaterisiert Jan Limbach den Tschechen Michal Vavra, der seit über einem Vierteljahrhundert in Nassauer Diensten steht und längst zum Inventar gehört. ANDREAS HERGENHAHN

Der variable Angriffs- und Abwehrspieler, der in Westerburg aufwuchs, landete schließlich in Nassau, nachdem Erwin Gabel Kenntnis von den Rückkehr-Plänen erhalten und intensiv um ihn geworben hatte. Mit Erfolg: Nun stabilisiert Limbach den Kader der Nassauer, deren Wohl und Wehe nicht mehr überwiegend von den beiden Senioren Michal Vavra und Zsolt-Georg Böhm abhängen sollte. Mit Limbach, der mit der Vorhand vortrefflich zu punkten weiß, steht ein weiterer Punkte-Garant im Nassauer Aufgebot, das in Zukunft noch schwieriger in die Knie zu zwingen sein dürfte. Die Illtaler Reserve, die sich mit Nikita Kovtun (TSG Kaiserslautern) sowie weiteren Neuzugängen namhaft verstärken konnte, könnte gleich zum Härtetest werden. „Wir wollen kein Spiel verlieren“, gibt sich Limbach optimistisch, das dem TV 1860 nicht nur der Start gelingt.

i Sebastian Siry will heuer beweisen, dass er in der abgelaufenen Runde viel dazugelernt hat. ANDREAS HERGENHAHN

Christian Schanne taucht zwar ebenfalls auf dem Nassauer Spielerbogen auf. Wie oft der routinierte Familienvater aber tatsächlich im Wettkampf um Oberliga-Punkte den Schläger in die Hand nimmt, bleibt abzuwarten. Am Sonntag zum Saisonauftakt bei der Reserve des Regionalligisten TTF Illtal, die als Verbandsoberliga Saarpfalz die Klasse bereichern möchte, wird dies jedenfalls schon mal nicht der Fall sein. Dann komplettiert Sebastian Siry, der im Vorjahr behutsam an die Oberliga herangeführt worden war, in der Schulturnhalle Uchtelfangen den Kader der 1860er. Mit Felix Hees steht ein weiterer potenzieller Ersatz parat.

Den TV 1860, der im Vorjahr seinen Titel nicht verteidigen konnte, muss man bei der Vergabe des ersten Platzes wieder auf dem Zettel haben. Die Oldies Vavra und Böhm erleben ihren x-ten sportlichen Frühling und wollen den zumeist deutlich jüngeren Herausforderern einmal mehr zeigen, dass sie noch längst nicht zum alten Eisen gehören und weiter mit ihnen zu rechnen ist. Als aussichtsreichsten Mitbewerber stuft Limbach den RSV Klein-Winternheim ein, der am Sonntag 21. September bei der Nassauer Heimpremiere im Leifheit-Campus seine Visitenkarte abgibt. Es wird auf jeden Fall weiter Top-Tischtennis in Nassau geboten, das eine größere Resonanz verdient hätte. Dass die meisten Spiele in der jüngeren Vergangenheit quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurden, soll nach dem Wunsch von Limbach und Co. der Vergangenheit angehören...

Hinrunden-Termine des TV 1860 Nassau

Sonntag, 7. September, 11 Uhr: TTF Illtal II – TV 1860 Nassau

Samstag, 20. September, 18.30 Uhr: DJK Heusweiler – TV 1860 Nassau

Sonntag, 21. September, 11 Uhr: TV 1860 Nassau – RSV Klein-Winternheim

Samstag, 25. Oktober, 18 Uhr: TTC Wirges – TV 1860 Nassau

Sonntag, 26. Oktober, 14 Uhr: TTC Nünschweiler – TV 1860 Nassau

Samstag, 22. November, 19 Uhr: TTC Berus – TV 1860 Nassau

Sonntag, 23. November, 14 Uhr: TV 1860 Nassau – VfR Simmern

Sonntag, 7. Dezember, 11 Uhr: TV 1860 Nassau – DJK SV RW Finthen